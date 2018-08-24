مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانوناً يكرم الرئيس السادات

Last night, the US Senate unanimously passed a bill to honor former Egyptian President Anwar Sadat: https://t.co/xfPJelsPvn pic.twitter.com/JfbXglfVUv — Embassy of Egypt USA (@EgyptEmbassyUSA) August 23, 2018

أعلنت السفارة المصرية بواشنطن، الخميس، موافقة مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على مشروع قانون لتكريم اسم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في نشر السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح بيان السفارة أن مجلس الشيوخ وافق على القانون بالإجماع، ويتم بموجبه منح الرئيس المصري الراحل ميدالية الكونغرس الذهبية، تقديراً لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

واغتيل السادات في 6 أكتوبر/تشرين أول 1981، أثناء متابعته عرضاً عسكرياً في القاهرة.

يُذكر أن الرئيس الراحل السادات حصل عام 1978 على جائزة نوبل للسلام بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.