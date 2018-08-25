مصر تؤكد سلامة الأجهزة في حادث وفاة زوجين بريطانيين

أكد بيان للنائب العام المصري، السبت، أن اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النائب العام قامت بفحص دقيق لكل الأجهزة في الغرفة الفندقية التي كان يقطن بها الزوجان البريطانيان اللذان قضيا بفاصل زمني قصير وفي ظروف غامضة.

وانتهت اللجنة إلى سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود أي غازات سامة أو انبعاثات ضارة، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة سليمة، ولا يوجد بها أي عيوب.

ومازالت النيابه في انتظار تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وعُثر على جيمس كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) متوفيين في فندق يوم الثلاثاء بمنتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر.

وطبقا لمحافظة البحر الأحمر، فإن السائح المتوفى أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، دون وجود أي شبهة جنائية. وفي وقت لاحق، تم نقل زوجته سوزان إلى المستشفى في حالة إغماء، وفارقت الحياة إثر توقف الدورة الدموية ووظائف التنفس، بلا أي شبهة جنائية أيضا.