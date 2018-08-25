مقتل 4 مسلحين في هجوم على حاجز أمني في العريش

قُتل 4 مسلحين، اليوم السبت، بمحاولة هجوم على حاجز أمني بمدينة العريش شمال شرقي مصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن في محافظة #شمال_سيناء أحبطت هجوما إرهابيا على كمين (حاجز أمني) في مدينة #العريش.

وأوضحت أن منفذي الهجوم بالكامل وعددهم 4 قتلوا قبل دخول الكمين وكان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا.

وتشهد مناطق متفرقة في شبه جزيرة سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي أواخر عام 2014، وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، تستمر عملية عسكرية أعلنها الجيش المصري بتكليف رئاسي، وتستهدف العملية عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي مواجهة عناصر مسلحة شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر (شمالا) والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.