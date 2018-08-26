ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 48

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، وفاة 3 حجاج مصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 48 حالة. حسب ما ذكرت مواقع مصرية.

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج أن المتوفين هم الحاجة نبوية السيد إبراهيم سالم، 43 عاما، من محافظة الجيزة، والحاجة رئيفة محمد عثمان زغلف، 78 عاما، من محافظة الدقهلية، والحاجة إكرام محمد رضوان السيد، 65 عاما، من محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أنهم جميعاً يتبعون حج السياحة.

وأكد شوقي أن الحجاج توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.