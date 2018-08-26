بعد المصري قاتل طفليه.. أم ترمي ابنيها في النيل!

بعد جريمة الأب قاتل طفليه في الدقهلية، التي شغلت مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام في مصر، أقدمت مصرية على إلقاء طفليها في مياه النيل، بعد خلافات بينها وبين زوجها، استمرت خلال الفترة الأخيرة، ليلقى أحدهما مصرعه غرقًا، فيما تم إنقاذ الآخر.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ إلى مديرية أمن المنيا بصعيد مصر (جنوب)، يفيد بقيام سيدة في العقد الثالث من العمر بإلقاء طفليها "محمد- 5 سنوات" و"هاني- 6 أشهر" في ترعة البحر اليوسفي، لينتقل رجال الإنقاذ والأمن لموقع الحادث.

وتمكن فريق الإنقاذ من إنقاذ الطفل الرضيع، فيما تم انتشال جثة شقيقه الأكبر، ليتم إحالة والد ووالدة الطفلين للنيابة.

وقالت الزوجة بعد القبض عليها إنها سعت للتخلص من طفليها، بسبب كثرة الخلافات والمشادات بينها وبين زوجها، بسبب رفضه الدائم ذهابها لزيارة أسرتها، لتقرر النيابة استدعاء الزوج لسماع أقواله.