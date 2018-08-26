وفد مصري بارز إلى إثيوبيا لبحث ملف سد النهضة

أعلنت القاهرة، الأحد، توجه #سامح_شكري وزير الخارجية واللواء #عباس_كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، الاثنين، إلى أديس أبابا لبحث عدة قضايا أبرزها التطورات الخاصة بمفاوضات #سد_النهضة الإثيوبي.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أن شكري وكامل سيقومان خلال الزيارة بنقل رسالة شفهية من الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، إلى أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، دون تفاصيل عن فحوى تلك الرسالة.

وأشار بيان الخارجية إلى أن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة.

وقالت إن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية، وكذا التطورات الإقليمية في منطقة القرن الافريقي وسبل دعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر.

ويأتي الإعلان المصري بعد يوم من إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي، السبت، في أديس أبابا، بتأخر أعمال البناء في سد النهضة التي كان من المقرر أن تنتهي في 2016، لإخفاقات شركة إنشاءات إثيوبية.