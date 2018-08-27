ماكرون يزور القاهرة خلال الأشهر القادمة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيزور القاهرة خلال الأشهر القادمة، تزامناً مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وقال الرئيس ماكرون في خطابه اليوم أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا بقصر الإليزيه، ستكون لدى الفرصة لزيارة القاهرة في الأشهر القادمة في الوقت الذي ستتسلم فيه مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وبحسب ما نقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ)، أشار ماكرون إلى دور بلاده في انضمام مصر وألمانيا للمجموعة المصغرة بشأن سوريا والتي ستعقد في سبتمبر اجتماعاً وزارياً جديداً مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والأردن، لافتاً إلى أن فرنسا كانت أول من اقترح تقريب مواقف الدول الغربية والعربية من ناحية والدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا من ناحية أخرى.