مصر.. مقتل رجل على يد متحرش بزوجته بعد شجار بينهما

جريمة جديدة هزت الشارع المصري.. هذه المرة شهدها أحد الشواطئ العامة في الإسكندرية حين قتل شخص رجلاً بعدة طعنات بالسكين أمام زوجته. المتواجدون على الشاطئ استغرقوا ساعة كاملة للقبض على القاتل، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لكشف سبب الجريمة.

الجريمة شهدها شاطئ أبو يوسف في الإسكندرية، حيث صدمت صورها كل من شاهدها على مواقع التواصل.

رجل يقتل زوجا بسكين أمام زوجته.

الروايات الأولية أشارت إلى شجار بين الرجلين بسبب محاولات تحرش، وهو ما نفته أسرة الضحية مفضلة انتظار التحقيقات قبل الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

محمد رشاد، شقيق زوجة المجني عليه، يقول: "الحكايات اللي بتتقال مش مظبوطة وإحنا حنتكلم بعد انتهاء تحقيقات النيابة".

وفي مسرح الجريمة لا يزال العاملون يتذكرون ما جرى بتفاصيله.

البعض قال إن القاتل ظل في البحر ماسكاً بالسكين، بينما آخرون قالوا إنه قد تم استخدام "الجيت سكي" حتى فقد اتزانه وتمكنوا من القبض عليه.

ورغم الجريمة، استبعد المسؤولون زيادة التشديد الأمني وتفتيش مرتادي الشواطئ العامة، وخاصة خلال فصل الصيف المزدحم بالزوار.

بعض رواد الشواطئ العامة طالبوا بزيادة تواجد الشرطة على الشواطئ لحماية المصطافين.

وفي انتظار نتائج التحقيقات، تنضم حادثة شاطئ أبو يوسف إلى سلسلة من القضايا تعكس زيادة العنف بكثافة خلال الفترة الأخيرة.