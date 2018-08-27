مصر.. مقتل 5 إرهابيين جنوب البلاد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الاثنين مقتل 5 عناصر إرهابية بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بأحدى المناطق الجبلية جنوب البلاد.

وأفاد بيان الداخلية بأنه "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني، بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية، حول أماكن تردد وتمركز العناصر المُشتبه فيها، خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي والتي يسعى هؤلاء العناصر لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية".

وذكر البيان: "كشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية".

كما أشار إلى أنه "تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم 27 الجاري وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات والتي قامت بالتصدي لمصدر إطلاق النيران. وعقب ذلك عُثر على خمسة قتلى من العناصر الإرهابية (جاري تحديدهم) كما عثر بحوزتهم على 3 بندقيات آلية عيار 7،62×39، وكمية من الطلقات، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية".

وختم البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق".