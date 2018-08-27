معبر رفح مخصص للحجاج حتى 3 سبتمبر

تخصص مصر ولمدة أسبوع ابتداء من الاثنين معبر رفح البري لعبور الحجاج الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، حسب ما قال مسؤول أمني.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "حركة السفر في معبر رفح البري من مصر إلى قطاع غزة ستكون مخصصة لعودة الحجاج الفلسطينيين فقط".

وأضاف أن المعبر سيظل مفتوحاً عقب عودة الحجاج، على أن يتم استئناف العمل فيه بصورة طبيعية تجاه حركة المسافرين العاديين في الرابع من أيلول/سبتمبر.

وكانت مصر قد فتحت المعبر البري لمدة أربعة أيام في الرابع من آب/أغسطس لتسهيل عبور "نحو ثلاثة آلاف حاج فلسطيني" إلى مصر للسفر لأداء الفريضة.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى الخارج لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وتفتح مصر المعبر للحالات الإنسانية على فترات متباعدة، فيما تفرض إسرائيل حصاراً خانقاً منذ عشر سنوات على القطاع.