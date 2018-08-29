شكري: أتوقع التزام إثيوبيا باتفاقيات سد النهضة

أكد سامح شكرى وزير الخارجية المصري، الأربعاء، أن التنسيق الأمني بين مصر والسودان على مستوى عال.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافى مشترك، في القاهرة مع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، أن المصالح المصرية السودانية واحدة بشأن ضبط الحدود في ضوء انتشار الجريمة والهجرة غير الشرعية.

وقال "سيستمر التنسيق بين البلدين لتنفيذ طموحات شعبي حوض النيل".

وأكد أن الإنجازات التي تمت بالربط بين البلدين في مجالات النقل والسكك الحديدية والصحة خير شاهد على نجاح المباحثات، وقال: "لكن الطموح كبير ويحتاج إلى دراسة وآليات تنفيذية".

وبشأن سد النهضة قال: "أتوقع أن تلتزم إثيوبيا بقانون المبادئ والاتفاقيات التي وقعت بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن هناك تفاهما وتبادلا للخبرات والقدرات بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا أن طموح الشعبين المصري والسودانى كبير وتعمل قيادة البلدين على تحقيق تلك الآمال.



وأكد شكرى أن اتفاق المبادئ حول سد النهضة وضع مسارا للتعامل مع القضية، مشيرا إلى جهود اللجنة المستقلة الفنية والاجتماع التساعى، مؤكدا أن كافة التحركات تعمل على تنفيذ الاتفاق الموقع في الخرطوم عام 2015.

وأشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى الدور الذى يقوم به السودان لدعم العلاقات المشتركة بين القاهرة وأديس أبابا، لافتا فى الوقت نفسه إلى رسالة الرئيس السيسي التى بعثها إلي رئيس وزراء إثيوبيا والتى تأتي لتعزيز التعاون والتأكيد على أهمية العلاقات المشتركة.

وقال شكري إنه تم تباحث استئناف المشاورات الفنية حول سد النهضة واستكشاف مواضيع التوافق والتى لا تقلق الثلاث دول، مؤكدا أهمية أن تكون وتيرة المفاوضات سريعة لتحقيق المصلحة المشتركة.

وأكد شكري أن مصر ملتزمة بإطار علمي فني غير قابل للتطويع أو التسييس، موضحاً أنه لمس موقفا إيجابيا من رئيس وزراء إثيوبيا للتعاطي مع الملف للتوصل لتفاهمات، موضحا أن مصر مستمرة في إعطاء القضية أولوية في العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف وزير الخارجية المصري: "نحن بصدد تنفيذ الاتفاق من خلال اللجنة الفنية واللجنة التساعية، والمستقلة، لتنفيذ كامل بنود اتفاق المبادئ الذي وقع في الخرطوم فى 2015.

وأكد شكري أن تخصيص منطقة صناعية بشمال الخرطوم سيخدم مصالح البلدين وسيكون له أثر كبير على تعزيز التعاون المشترك، موضحا أن هناك حالة من التفاؤل بين الجانبين المصري والسوداني.