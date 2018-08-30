بالأسماء.. أكبر حركة تغيير في محافظي مصر 

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أداء المحافظين الجدد ونوابهم اليمين الدستورية، في حركة تعتبر الأكبر في تاريخ المحافظين.

تضمنت الحركة 18 لواء ما بين جيش وشرطة ومستشارين اثنين وشباباً من البرنامج الرئاسي.

الحركة شملت تغيير 21 محافظاً مع استمرار خمسة في مناصبهم، وهم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، اللواء عادل الغضبان في بورسعيد، و اللواء محمد الزملوط للوادي الجديد. كما شملت الحركة نقل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه من محافظة دمياط إلى كفر الشيخ.

فيما يأتي أسماء المحافظين ونوابهم:

والمحافظين

• اللواء/ خالد فودة صديق محمد محافظًا لجنوب سيناء.

• اللواء/ عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظًا لقنا.

• اللواء/ أحمد عبد الله محمد عبد الله محافظًا للبحر الأحمر.

• اللواء/ إسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظًا لكفر الشيخ.

• اللواء/ عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظًا لبورسعيد.

• اللواء/ محمد سالمان موسى الزملوط محافظًا للوادي الجديد.

• الدكتور/ ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب محافظًا للشرقية.

• اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظًا لشمال سيناء.

• المستشار هاني عبد الجابر محمد إبراهيم محافظًا لبني سويف.

• المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظًا للأقصر.

• الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد محافظًا للدقهلية.

• الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظًا للقليوبية.

• الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظًا للإسكندرية.

• لواء أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظًا لأسوان.

• لواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر محافظًا للسويس.

• لواء حمدي حامد محمد عثمان محافظًا للإسماعيلية.

• اللواء جمال نور الدين محمد زكي محافظًا لأسيوط.

• اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي محافظًا للجيزة.

• اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ محافظًا للقاهرة.

• اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد محافظًا للفيوم.

• اللواء قاسم محمد حسين قاسم محافظًا للمنيا.

• اللواء مجدى محمد على الغرابلي محافظا لمرسى مطروح.

• اللواء سعيد محمد محمد عباس محافظا للمنوفية.

• اللواء هشام السعيد محمد السيد محافظًا للغربية.

• اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة محافظًا للبحيرة.

• منال عوض ميخائيل محافظًا لدمياط.

• الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري محافظًا لسوهاج.

نواب المحافظين:

• اللواء سعيد معوض محمد حجازى لمحافظة أسوان.

• محسن صلاح الدين محمد السيد لمحافظة القاهرة.

• إبراهيم عبد الهادي يس كريم لمحافظة القاهرة.

• اللواء هشام محمد عطية الخولي لمحافظة شمال سيناء.

• لمياء أحمد عبد القادر سعد لمحافظة الجيزة.

• أحمد فؤاد أحمد حسن لمحافظة القاهرة.

• إبراهيم صابر خليل لمحافظة القاهرة.

• يسرا عطية محمد عطية لمحافظة البحر الأحمر.

• محمد عبد القادر خيري عبد الرحمن لمحافظة الأقصر.

• عبد الله رمضان توفيق مصطفى لمحافظة السويس.

• عاصم سلامة عيد سالم شريف لمحافظة بني سويف.

• عمرو عبد العال السيد عبد العال لمحافظة أسيوط.

• محمد هاني جمال الدين غنيم لمحافظة بورسعيد.

• أحمد جمال محمد محمود لمحافظة الإسكندرية.

• نهال محمد علي فتحي بلبع لمحافظة البحيرة.

• أحمد عصام الدين أحمد موسى لمحافظة الإسماعيلية.

• إيمان عمر ريان عبد العزيز لمحافظة القليوبية.

• حنان مجدي نور الدين محمد لمحافظة الوادي الجديد.