تعرف على أول قبطية تتولى منصب المحافظ في مصر

لأول مرة في تاريخ مصر، تتولى امرأة قبطية منصب المحافظ، حيث تولت منال عوض ميخائيل محافظة دمياط.

وأدى 27 محافظاً اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منهم 19 من لواءات الجيش أو الشرطة السابقين.

وتسلمت محافظ دمياط الجديد، جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2017 ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمى الثالث لمدن التعلم الذى أقيم بمدينة كورك أيرلندا، وهى من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، عام 1967، حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية في جامعة بنها، عام 1989، ثم تمكنت من الحصول على درجة الماجستير جامعة الإسكندرية عام 1995، وحصلت على الدكتوراه فى العلوم الطبية في جامعة الإسكندرية عام 1999.

وتولت ميخائيل منصب نائب محافظ الجيزة في العام 2015، وكانت تشغل قبل ذلك منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة.

وحصلت على جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية عام 2007 ولها أبحاث في طرق علاج جدرى الأغنام وقابلية عدوى السمان بفيروس جدرى الطيور، وتأثير لقاح جدري الماعز على الحالة المناعية للماعز المحصنة وآليات مكافحة فيروس الجلد العقدي في العجول المحقونة تجريبياً.

ومنال ميخائيل عضو الجمعية الطبية المصرية للدواجن والجمعية العالمية البيطرية للدواجن والجمعية المصرية للمناعة والجمعية الفيرولوجية البيطرية.

وتمكنت عوض من الحصول على عدد كبير من المنح والتمويلات من المنظمات العالمية لتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما كان لها دور كبير فى التواصل مع الجمعيات الأهلية التى ساهمت فى عدة مشاريع بالمحافظة.

وفي يونيو الماضي أجرى السيسي تغييرا وزاريا شمل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيري الدفاع محمد زكي والداخلية محمود توفيق.