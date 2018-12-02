شاهد لحظة قتل ضابط مصري سائقاً بسبب خلاف حول ركن سيارة

بسبب خلاف حول أولوية ركن سيارته، سقط سائق مصري قتيلاً برصاص ضابط شرطة في منطقة المقطم بالقاهرة.

وتلقى مدير أمن القاهرة بلاغاً بمقتل سائق يبلغ من العمر 32 عاما برصاص ضابط شرطة في مباحث الأموال العامة بسبب خلاف حول ركن السيارة أمام العقار الذي يقيم فيه الضابط.

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وكشفت التحقيقات وأقوال شهود عيان أن السائق استعان بمجموعة من "البلطجية" واعتدوا جميعاً على الضابط بالعصي والشوم انتقاماً منه لرفضه قيام السائق بركن سيارته في المكان المخصص لسيارة الضابط، ما دفع الضابط لإطلاق الرصاص من سلاحه الناري لتخويف المعتدين وتفريقهم.

وأكد شهود عيان في أقوالهم أن الضابط استطاع الإفلات من المعتدين وحاول دخول العقار وإنهاء المشاجرة، إلا أنهم شدوه لخارج العقار وعاودوا الاعتداء عليه مرة أخرى محدثين به إصابات خطيرة، ما اضطره إلى إطلاق الرصاص مرة أخرى لإبعادهم. وأوضح الشهود أن رصاصة خرجت من سلاح الضابط الناري واستقرت في جسد السائق ليُقتل على الفور.

وأمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل الضابط بضمان وظيفته، وحبس 3 من المعتدين، وتشريح جثة السائق لبيان سبب الوفاة ودفنها بعد ذلك.