مسؤول مصري: الرئيس سيحكم من العاصمة الجديدة نهاية 2020

كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين، أنه بنهاية 2020 سينتقل مقر الحكم في البلاد من قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية.

وقال عابدين، خلال احتفالية توقيع أول محطة تبريد مركزي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأحد، إن الرئيس سيحكم مصر من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2020، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من تشييد كافة مباني ومنشآت الجهات الحكومية ومجلس الوزراء ومبنى الرئاسة بالكامل خلال عامين من الآن.

كما أضاف أن الدولة تسعى لأن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة نموذجية في المنشآت والخدمات، مشدداً على أنه سيتم تكرار تنفيذ كافة الأعمال التي تمت بها في المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع.

وكانت مصر قد أعلنت قبل 3 سنوات البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس، حيث تبعد حوالي 60 كيلومتراً عن القاهرة، و60 كيلومتراً عن السويس.

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 ألف فدان، وتتكون من تجمع محمد بن زايد الشمالي، ومركز للمؤتمرات ومدينة للمعارض، وحي حكومي كامل وحي سكني ومدينة طبية وأخرى رياضية وحديقة مركزية والمدينة الذكية.

ومن المقرر أن تستوعب المرحلة الأولى من العاصمة 7 ملايين نسمة لتصل إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050.