مصر.. ضبط شاب طعن 6 فتيات وشارك الشرطة في البحث عن نفسه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة #السويس في #مصر من ضبط شاب روع المحافظة وأثار الرعب بها، حيث #طعن_6_فتيات وفر هاربا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم بترويع وطعن الفتيات، شاب يبلغ من العمر 18 عاما ويدعى إسلام، وقام بتنفيذ عملية الطعن لحساب فتاة تدعى هبة، كانت على خلاف مع بعض الفتيات المطعونات مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وبمعاونة آخرين، قام بتنفيذ كل وقائع الطعن التي جرت في المحافظة، ولإبعاد الأنظار عنه حاول مساعدة الشرطة في القبض على الجاني، وقام بنشر فيديوهات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الشرطة في الوصول للجاني.

واعترف المتهم بشركائه في الجرائم التي ارتكبها، وهم "محمد.غ" 18 عاما، وشهرته التركي، و"هبة. ا" 30 عاما، وهي المحرضة على طعن الفتيات، و"م.ا" 18 سنة، و"طه. م" 20 عاما، و"خ. خ" 20 عاما، وقال إنه وبمشاركة صديقه "محمد.غ" وبتحريض من شريكته "هبة" قام بطعن فتاة في مدينة السلام بسبب وجود خلافات بينهما وتسلما مبلغا ماليا من هبة لطعن الفتاة، كما طعن فتاة أخرى في نفس المنطقة بتحريض من هبة أيضا، واستعان باثنين آخرين من أصدقائه لتوفير دراجة نارية واستخدامها في طعن الفتيات.

وكانت شوارع مدينة السويس بمصر قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الرعب والفزع، بعد أن تعرضت 6 فتيات للطعن من جانب شاب مجهول يستقل دراجة نارية.

وتعرضت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً للطعن بسلاح أبيض بمدينة السلام بالسويس، وبعدها بيوم واحد تعرضت فتاة أخرى في حي فيصل للطعن بنفس الطريقة ومن شخص يحمل نفس المواصفات، وعقبها بيوم آخر تعرضت سيدة منقبة للطعن بمنطقة العوايد بحي فيصل، ثم تعرضت 3 طالبات للطعن في يومين متتاليين وفي مناطق مختلفة.

وعقب الإعلان عن تلك الحوادث، سارعت قوات الأمن لنشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في كافة شوارع المحافظة، وبدأت في تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بالشوارع أو المحال والمؤسسات الموجودة في المناطق التي شهدت حالات الطعن، من أجل تحديد أوصاف الجاني.

وقالت مروة عصام إحدى الضحايا وتبلغ من العمر 17 عاماً، إنها تعرضت للطعن بسكين من شاب مجهول يستقل دراجة نارية أثناء خروجها من درس خصوصي بشارع الشهداء، مضيفة أن الشاب اقترب منها وطعنها بسكين في رقبتها ثم فر هاربا دون أن تتمكن من ملاحقته أو رؤية وجهه.

وقالت رفيدة محمد (طالبة) وتبلغ من العمر 17 عاماً، إنها تعرضت للطعن من مجهول خلال سيرها في مدينة السلام بالسويس، حيث فوجئت بشاب يستقل دراجة نارية يقوم بطعنها بسكين، مما تسبب في إصابتها بساقها بإصابات بالغة.

وأعلن مسؤولو الأمن بالمحافظة حالة الطوارئ للقبض على الجاني، حيث تعهد اللواء محمد جاد، مدير الأمن بالمحافظة، بالقبض على الجاني خلال وقت قصير، وإنهاء حالة الفزع والخوف التي سببها لأهالي المحافظة وفتياتها.