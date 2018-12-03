الضباب يتسبب بمقتل 4 وجرح 26 بحادث سير جنوب مصر

بسبب الضباب لقي 4 مصريين مصرعهم وأصيب 26 آخرون في حادث سير ببني سويف جنوب البلاد.

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين مصرع وجرح هؤلاء في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبو صالح اتجاه حلوان بمحافظة بني سويف.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، قامت بنقل حثث الضحايا وكافة المصابين إلى مستشفى بني سويف العام، مشيراً إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف أن حالة جميع المصابين مستقرة، باستثناء حالتين، الأولى تعاني من نزيف داخلي، والأخرى تعاني من غيبوبة تامة، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

من جانبه، زار المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف المصابين، ووجّه بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية، وسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.