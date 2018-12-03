غرق مركب صيد بمصر ووالد قائده يتوفى على وقع الخبر

سقط مسن مصري متوفياً فور علمه بخبر #غرق_مركب_صيد كان يقوده ابنه في مياه البحر الأحمر.

وأعلن أهالي منطقة عزبة البرج بدمياط شمال البلاد وفاة محمد مسعد عبد العال، والد كرم محمد مسعد، قائد المركب الغارق في منطقة البحر الأحمر، فور علمه بالخبر، حيث داهمته أزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

وقالوا إنه سيتم تشييع جثمان والد قائد طاقم المركب المنكوب، مساء الاثنين، مضيفين أن المدينة اتشحت بالسواد حزنا على أبنائها الذين كانوا على متن المركب الغارق، ولم يتم العثور عليهم حتى وقت كتابة هذه الأسطر.

وكانت السلطات المصرية قد كثفت جهودها للبحث عن 13 صيادا كانوا على متن مركب صيد تعرض للغرق في البحر الأحمر فجر السبت الماضي، وانقطع الاتصال بطاقمه.

وذكر صيادون كانوا على متن رحلات صيد أخرى أنهم شاهدوا أمس الأحد بعض متعلقات مركب على سطح المياه في البحر ، مرجحين أنها ربما تكون للمركب المفقود.

وأشاروا إلى أنهم شاهدوا منضدة طعام خشبية يتناول عليها البحارة طعامهم، بجانب بعض المفروشات والوسائد.