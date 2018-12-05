مصر.. مقتل إرهابي وإصابة آخرين باشتباك مع الشرطة بأسيوط

قُتل إرهابي وأصيب آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية بطريق الفرافرة ديروط، الواقع بين محافظتي أسيوط والوادي الجديد.

ووردت معلومات لجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية تفيد بوجود عدد من العناصر الإرهابية بأحد المناطق بالجبل الغربي على طريق الفرافرة -ديروط، واتخاذهم من أحد الكهوف وكراً لهم، استعداداً لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية والعدائية.

وذكرت مصادر أمنية أن القوات داهمت الوكر على الفور، وحال اقترابها منه بادرت العناصر الإرهابية في إطلاق النيران، مضيفة أنه جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل إرهابي وإصابة آخرين.

وأضافت أن القوات ضبطت بحوزة الإرهابيين أسلحة آلية وذخيرة، وكتبا تكفيرية وخرائط وأدوات لصناعة المتفجرات ومواد إعاشة، مشيراً إلى إن القوات مازالت تواصل تمشيط المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى ربما تكون قد لاذت بالفرار خلال عملية المداهمة.