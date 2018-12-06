مسؤول مصري يتلقى رشوة كبيرة لتوظيف شاب في دفن الموتى

ألقت السلطات المصرية القبض على مسؤول بمحافظة الإسكندرية تلقى رشوة لتعيين شاب في وظيفة "مساعد تربي"، وهو من يقوم بدفن الموتى.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً من شاب يتهم فيه مسؤولاً بحي غرب الإسكندرية يدعى "وائل. م" بطلب رشوه منه قدرها 150 ألف جنيه لتعيينه مساعداً في دفن الموتى.

وتبين أن المسؤول ساوم الشاب على قبوله بالوظيفة التي أعلنت عنها المحافظة للراغبين في وظائف تربي ومساعد تربي بالمدافن والمقابر، مستغلاً دوره في مقابلة المتقدمين واختيار الأصلح منهم وتزكيتهم، مقابل تقاضي مبلغ قيمته 150 ألف جنيه، لإنهاء إجراءات تعيينه في تلك الوظيفة.

وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم أثناء تقاضيه 20 ألف جنيه كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه.