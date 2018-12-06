مصر.. شبكة دولية كبيرة للاتجار بالبشر تضم عربا وأجانب

تمكنت السلطات المصرية الخميس، من ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر تضم 20 مصرياً وأجنبياً بينهم مغنية مغمورة أثارت جدلاً في الآونة الأخيرة.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أن أعضاء الشبكة تورطوا في جرائم استغلال بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهروين والأيس والكريستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهن من الشباب.

وأوضحت الهيئة أن النائب العام أصدر قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبة السرية عن تأكيد الوقائع وتوثيقها.

وكشفت أنه صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم، وتفتيش إحدى الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكن عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، فجر اليوم الخميس من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات، وجاري عرضهم على نيابة الأموال العامة.

كما أكدت أنه من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورة التي أثير عنها جدل في الفترة الأخيرة في القضية.

وكانت السلطات المصرية قد ضبطت قبل عامين شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية ضمت 41 متهما منهم 12 طبيبا و8 من أعضاء هيئات تمريض تورطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خاصة الكلى.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات أنهم كانوا يحصلون على الأعضاء البشرية من بعض المواطنين بمبالغ تصل إلى 15 ألف جنيه "900 دولار" ويبيعونها لبعض الأثرياء من العرب والأجانب بمبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه.

وضمت الشبكة أطباء من كليتي الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومعامل ومعاهد خاصة، واعترفوا بحصولهم على الأعضاء البشرية من المواطنين البسطاء من خلال وسطاء يقومون بالاتفاق معهم ويحصلون منهم على موافقات مكتوبة بنزع أعضائهم البشرية المطلوبة مقابل 15 ألف جنيه للكلية الواحدة.