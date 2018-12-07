مأساة مروعة بمصر.. يلقي أبناءه الثلاثة في النيل وينتحر

انتحر مصري بإلقاء نفسه في النيل، بعدما ألقى أبناءه الثلاثة قبله في النهر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة مواطن غارقة في نهر النيل أسفل كوبري الساحل شمال القاهرة، كما عثر على جثة أحد أبنائه في النيل قرب إمبابة، وجثة ابنته بكامل ملابسها أسفل كوبري الساحل، وتكثف قوات الأمن جهودها للعثور على جثة الابن الثالث.

وتبين من التحريات أن المواطن المنتحر يعمل حدادا ويقيم في منطقة السلام شرق القاهرة، واعترف شقيقه أنه كان يعاني من ضائقة مالية، وأزمة نفسية بسبب عجزه عن العمل، وخلافاته مع زوجته التي تركت له منزل الزوجية وأقامت دعوى قضائية لخلعه.

وأكد أصدقاء المنتحر أن الديون تراكمت عليه، وأصبح ملاحقا من الدائنين، وعجز عن الإنفاق على أسرته، مضيفين أنه كان يمر في الأيام الأخيرة من حياته بأزمة نفسية كبيرة ربما تكون وراء قراره التخلص من أولاده وحياته بالانتحار غرقا في النيل.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بدفن الجثث، والبحث عن جثة الابن الثالث، كما أمرت باستدعاء الزوجة للاستماع إلى أقوالها.