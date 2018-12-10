هنا النوبة..21 جنيها فقط مهر العروس

على بعد نحو ألف كيلو متر جنوب العاصمة القاهرة تقع منطقة النوبة بأقصى صعيد البلاد، وعلى أرضها حياة مختلفة وطقوس وعادات تختلف كلياً عن تقاليد وعادات المصريين.

في #النوبة تسكن قبائل مصرية عريقة لها ثقافات خاصة، وطقوس أكثر خصوصية تميزهم عن باقي سكان محافظة #أسوان التابعة لها النوبة بشكل خاص ومصر بشكل عام، فطقوس الزواج مختلفة، وموسم الحصاد مختلف، حتى طقوس الإفطار عقب أذان المغرب في شهر رمضان المبارك مختلفة.

احتفظت منطقة النوبة بالكثير من العادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال، وذلك بسبب انعزالها في شكل قرى نيلية وهو ما ساعدها على الحفاظ على تاريخها وموروثاتها القديمة، ويتميز سكانها بالكرم والأمانة والصدق والتواضع.

اشتهر النوبيون بالأعراس غير التقليدية، وهي التي تبدأ بطلب العريس لعروسه ولابد أن تكون من أقاربه، وفي حالة موافقة أهل العروس فعليهم إرسال خروف مذبوح، وقفص مليء بالطيور من الدجاج والحمام إلى أهل العريس، وهو ما يعني في أعرافهم موافقتهم على قبوله زوجا لابنتهم، ويشترط ألا يرى عروسته طيلة مدة الخطوبة وحتى يوم الزفاف.

يفضل النوبيون إقامة مراسم الزفاف في موسم حصاد التمر، حيث يرتبط بالليالي القمرية ويُفضل الكثير من العائلات إقامة العروسين في منزل أهل العروس كنوع من التكريم والتعزيز لها لسنوات عديدة، كما يهتم أهالي النوبة بالهدايا الذهبية بشكل كبير حيث يقدم العريس الذهب للعروس وشقيقاتها ووالدتها، ويكون مهر العروس ثابتا لا يتغير حيث اتفق النوبيين على مبلغ 21 جنيهاً كمهر للعروس، ويعتبرونها عادة متوارثة من قديم الأزل.

لا يمكن للشاب النوبي أن يتزوج من خارج النوبة، وفي حال زواجه من محافظة أخرى يتعرض أخواته البنات للعنوسة، حيث يعتبره أهل القرى قد شذ عن القاعدة المتوارثة لديهم وبالتالي يحرمون أبناءهم من الزواج من شقيقاته كعقاب له.

وخلال شهر رمضان يعتاد النوبيون على تناول طعام الإفطار أمام المنزل مع تحضير ما يفيض من الطعام ويكفي، تحسباً لمرور أحد أفراد القرية أمامهم، وقتها لا بد أن يتناول الإفطار معهم سواء كان جاراً لهم أو غريباً عنهم، كما يفضلون تناول الإفطار الجماعي الذي يضم أغلب الجيران.

ويعتمد أهل النوبة على مشروبات رمضانية خاصة بهم، ومنها ما يعرف بالإبرية وهو عبارة عن خليط من القمح يتم خبزه ووضع هذا الخليط مع الليمون ويقدم باردا للصائمين.

ويحرص النوبيون كما يقول أحد أبناء النوبة وهو المرشد السياحي، محمد صبحي، لـ "العربية.نت" على تعزيز مكانة المرأة في أرضهم، من خلال تفرغ السيدات للأعمال المنزلية فقط وعدم إنهاكهن في العمل، ومناداة الرجال بأسماء أمهاتهم، حيث ينادي الرجال بعضهم البعض بأسماء أمهاتهم بكل فخر ولا يعتبرونها إهانة.

ارتبط النوبيون بالنيل ارتباطا شديدا وكانت ومازالت علاقتهم به روحية، حيث كانوا يعتقدون بوجود ملائكة تحرس النيل، ولذلك يحرص أهالي النوبة - وفق ما يقول صبحي - على إلقاء الأرز واللبن في النيل يوم عاشوراء كقربان للملائكة، كما ارتبط النيل بصناعاتهم وزراعتهم حيث اعتمد النوبيون على طمي النيل قبل إنشاء السد العالي في صناعة ما يسمى بفرن الدوكة، الذي اعتمدوا عليه في طهي الأطعمة، كما اعتمدوا على الطمي في بناء منازلهم من الطوب اللبن الذي يتميز بأنه يعزل الحرارة عن المنزل.

ويشيد النوبيون أسقف منازلهم من جريد النخيل ويتحكم مالك المنزل بكمية الإنارة داخل المنزل من خلال طريقة توزيع جريد النخيل كما يستخدم جذع النخلة في صناعة الكباري على قنوات الري في الأراضي الزراعية، والجريد يتم استخدامه في عمل الأسقف والمقاعد وأقفاص الطعام وأبراج الحمام أما سعف النخيل فيستخدمه النوبيون في صناعة الحصير والحبال والمراكب والحقائب.