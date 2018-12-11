تدريبات عسكرية مصرية أردنية لمواجهة أي مخاطر بالمنطقة

وصلت عناصر من #الجيش_المصري إلى الأردن للمشاركة في #التدريب_المصري_الأردني المشترك "العقبة - 4"، والذي يستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

ويشارك في التدريبات وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إن خطط التدريب تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتي تساهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وكشف الرفاعي أن قيادة الجيش المصري اتخذت كافة الإجراءات لتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول استعداد لبدء فعاليات التدريب.

وقال إن تدريب "العقبة -4" يأتي استكمالا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها #مصر و#الأردن بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين.