مقتل 27 إرهابيا وتدمير 342 وكرا في مداهمات للجيش بسيناء

أعلن #الجيش_المصري مقتل 27 إرهابيا بسيناء خلال مداهمات قامت بها قواته ضمن العملية الشاملة #سيناء 2018.

وأصدر الجيش اليوم الأربعاء البيان رقم 30 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، التي انطلقت في فبراير الماضي، وتضمن النتائج الخاصة بالعمليات في شمال ووسط سيناء، كاشفا قيام القوات الجوية وتدمير مخزنا للذخيرة، ووكرا وسيارة بشمال سيناء، وتدمير 61 عربة دفع رباعي.

وكشف بيان الجيش أنه تم القضاء على 27 إرهابيا شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، ومقتل جندي من القوات، مضيفا أنه عثر بحوزة الإرهابيين على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصالات، ومؤكدا أنه تم القبض على 403 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال الجيش إن عناصر المهندسين العسكريين قامت باكتشاف وتفجير 344 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، كما تم اكتشاف وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكرا لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء.

وأضاف بيان الجيش أنه تم ضبط وتدمير 27 سيارة تستخدمها #العناصر_الإرهابية ، و83 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، مشيرا إلى أن القوات البحرية مازالت تواصل مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل.