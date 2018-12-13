فيديو للحظة قتل شرطي لقبطيين رمياً بالرصاص في مصر 

كشف فيديو التقطه شهود عيان تفاصيل واقعة مقتل قبطيين رميا بالرصاص على يد أمين شرطة بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وتبين من الفيديو أن الشرطي الذي يعمل حارسا لكنيسة بالمنيا برر ارتكابه للواقعة بمحاولة المواطن القبطي وابنه انتزاع سلاحه الناري منه، وظل بجوار الجثتين حتى وصول رجال الأمن لموقع الحادث.

وقال شهود عيان إن القبطيين كانا يقومان برفع أنقاض منزل تم هدمه أمام الكنيسة، وحدثت ملاسنات بينهما وبين الشرطي انتهت بارتكابه الواقعة.

وكشفت مطرانية المنيا تفاصيل الواقعة، وقالت إن المواطن القبطي عماد كمال صادق الشهير بعماد المقدس، البالغ من العمر 49 عاما، كان وبرفقته ابنه ديفيد عماد 21 عاما، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهما في المقاولات بمدينة المنيا، مضيفة أنه وبسبب خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الثلاثاء، قام الحارس بإطلاق النار عليهما في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء ليلقيا مصرعهما على الفور.

وأضافت أنه تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام بالمنيا، كما قامت قوات الأمن بالقبض على الشرطي المتهم واستجوابه لمعرفة دوافع القتل.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت هجوما إرهابيا في 2 نوفمبر الماضي، استهدف أقباطا خلال زيارتهم لدير الأنبا صمويل المعترف، أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة العشرات.