مصر.. التحقيق مع شرطي قتل قبطيين بالرصاص 

لقي قبطيان مصريان مصرعهما رمياً بالرصاص على يد شرطي بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكشفت مطرانية المنيا تفاصيل الواقعة في بيان لها، حيث قالت إن المواطن القبطي عماد كمال صادق الشهير بعماد المقدس، البالغ من العمر 49 عاما كان وبرفقته ابنه ديفيد عماد 21 عاما، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، مضيفة أنه وبسبب خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الثلاثاء، قام الحارس بإطلاق النار عليهما في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء ليلقيا مصرعهما على الفور.

وأضافت أنه تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام بالمنيا، كما قامت قوات الأمن بالقبض على الشرطي المتهم وتقوم باستجوابه حاليا لمعرفة دوافعه في ارتكاب الجريمة.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت هجوما إرهابيا في 2 نوفمبر الماضي استهدف أقباطا خلال زيارتهم لدير الأنبا صمويل المعترف، أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة العشرات.