السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تطورات القضايا الإقليمية 

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات تطورات القضايا الإقليمية وتعزير التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف أنه تم كذلك بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ترسيخاً للروابط التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.