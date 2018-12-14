مصر تعهد لشركة خاصة بإدارة منطقة الأهرامات وخدمة السياح

قررت الحكومة المصرية التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة وتسويق منطقة الأهرامات.

وذكرت وزارة الآثار المصرية أن الدولة وفي إطار حرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة، والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين قررت التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة وتسويق المنطقة وتقديم كافة الخدمات للسياح.

وقالت إنه وبعد موافقة مجلس الوزراء، وقع المجلس الأعلى للآثار عقدا مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة مساء الخميس لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار إدارة المنطقة بالكامل.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الخدمات التي ستقدمها الشركة تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم ،مضيفا أنه سيتم منع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة.

وكشف وزيري أن الشركة ستقوم بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي، كما ستقوم بتزويد المنطقة بعدد 20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة، مؤكدا أنه سيتم استحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم.

وقال الأمين العام لمجلس الآثار إن الشركة ستقوم بتنظيم والترويج للفعاليات واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار، وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين، مضيفا أن الشركة ملزمة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الاعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الاثرية.

وأضاف أن العقد يشمل قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربيّات الجر الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، مع توفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، وشراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية.

يذكر أن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، الذي بدأ العمل به في العام 2009، وتعثر من 2011 حتى استئناف الأعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية 2017.