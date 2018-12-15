حريق ضخم ببئر بترول في مصر.. ومحاولات لإخماد النار

شب حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح السبت، داخل إحدى آبار البترول في مدينة رأس سدر في محافظة جنوب #سيناء، شمال شرقي مصر.

وكشفت وزارة البترول تفاصيل الحريق، حيث قال المتحدث الرسمى باسم الوزارة إن الحريق شب فى بريمة حفر تابعة لشركة ميديتيرا المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول، إحدى شركات هيئة البترول لحفر البئر التنموية عسل 34، والذي يقع فى منطقة صحراوية على بعد 35 كيلومتراً جنوب مدينة رأس سدر.

وأضاف: "حدث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز مما أدى لحدوث الحريق، وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ بالشركة، مشيرا إلى أن عمليات السيطرة على النيران تجري الآن، عبر سيارات إطفاء قطاع البترول والدفاع المدنى والقوات المسلحة.

وكما أكد انطلاق التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، مؤكداً أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

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من جانبه، قال علي حمادة، رئيس مدينة #رأس_سدر إنه تلقى إخطارا يفيد اندلاع حريق ببئر بترول "أم عسل" بعد 20 كيلومترا من قرية أبوصويرة بعيداً عن التجمعات السكنية، مضيفاً أنه تم إخطار مركز العمليات، للدفع بمروحيات للسيطرة على الحريق.

وكشف أن البئر مكتشفة حديثاً، معلناً أن الشركة العامة للبترول دفعت بـ 4 سيارات رغاوي للسيطرة على الحريق، وتبريد المنطقة المحيطة بالبئر.