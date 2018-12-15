بالفيديو.. اكتشاف مقبرة جديدة بمصر تعود إلى 4400 سنة

أعلنت مصر السبت عن اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة، خاصة بمسؤول كبير من سلالة الأسرة الفرعونية الخامسة التي حكمت البلاد لنحو 4400 سنة.

وأعلن وزير الآثار خالد العناني العثور على تلك المقبرة في منطقة سقارة، غرب القاهرة، التي تضم هرم سقارة الشهير.

وأضاف العناني أن المقبرة "المحفوظة بشكل جيد للغاية" تحتوي على عشرات التماثيل ذات الأحجام و"الألوان المختلفة".

وحكمت الأسرة الخامسة مصر بين عامي 2494 و2345 قبل الميلاد.

اعلن ظهر اليوم عن نجاح البعثة الأثرية المصرية في اكتشاف مقبرة "واح تى" أحد كبار الموظفين بسقارة في عهد الملك نفر- اير كا- رع

الأسرة الخامسة، ويعود عمرها إلى أكثر من 4400 عام، ولم تمس من قبل وتتميز بالألوان الرائعة.



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By me 🎥#ThisisEgypt pic.twitter.com/C7fuVOG14R — Ahmed Sameh (@EgyptWithAhmed) December 15, 2018

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، روجت مصر بشدة للاكتشافات الأثرية الجديدة أمام وسائل الإعلام الدولية والدبلوماسيين على أمل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.

وقفزت إيرادات السياحة العام الماضي 123.5 بالمئة إلى نحو 7.6 مليار دولار، مع زيادة أعداد السياح 53.7 بالمئة إلى 8.3 مليون سائح.