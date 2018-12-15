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بالفيديو.. اكتشاف مقبرة جديدة بمصر تعود إلى 4400 سنة

المصدر: دبي- العربية.نت
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أعلنت مصر السبت عن اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة، خاصة بمسؤول كبير من سلالة الأسرة الفرعونية الخامسة التي حكمت البلاد لنحو 4400 سنة.

وأعلن وزير الآثار خالد العناني العثور على تلك المقبرة في منطقة سقارة، غرب القاهرة، التي تضم هرم سقارة الشهير.

وأضاف العناني أن المقبرة "المحفوظة بشكل جيد للغاية" تحتوي على عشرات التماثيل ذات الأحجام و"الألوان المختلفة".

وحكمت الأسرة الخامسة مصر بين عامي 2494 و2345 قبل الميلاد.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، روجت مصر بشدة للاكتشافات الأثرية الجديدة أمام وسائل الإعلام الدولية والدبلوماسيين على أمل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.

وقفزت إيرادات السياحة العام الماضي 123.5 بالمئة إلى نحو 7.6 مليار دولار، مع زيادة أعداد السياح 53.7 بالمئة إلى 8.3 مليون سائح.

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#مصر

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