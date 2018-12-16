حملة حكومية لعلاج تلاميذ مصر من السمنة والأنيميا مجانا

أطلقت #الحكومة_المصرية حملة للكشف المبكر وعلاج #الأنيميا و #التقزم و #السمنة لتلاميذ الابتدائي بجميع المحافظات مجانا.

وأطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقي وزير والتعليم، اليوم الأحد، حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات مصر، وتحويل المصابين للعلاج بالمجان.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه سيتم خلال الحملة قياس "الطول، والوزن، ونسبة الهيموغلوبين للتلاميذ"، مشيرة إلى أنه تم توفير العلاج للطلاب المصابين بالأنيميا وقصر القامة، بعيادات التأمين الصحي، وتصميم كارت يسجل فيه بيانات الطلاب ونتائج الفحص، ونموذج خطاب يتم تسليمه لولي الأمر للحصول على موافقته على مشاركة الطالب في الحملة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم "تشكيل فريق عمل بالمدارس يتكون من طبيب المدرسة، و3 زائرات صحيات، وممرضة، وفني معمل، ومدخل بيانات"، كما تم توفير الأجهزة اللازمة لقياس الهيموغلوبين، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع قبل بدء الحملة يجمع استشاريين الأطفال والغدد الصماء من التأمين الصحي وأساتذة الجامعات لوضع نموذج لتسجيل البيانات الكترونيا طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية.

وكشفت وزيرة الصحة أن نتائج هذا المسح ستجعل الدولة تعيد النظر في نظام التغذية المدرسية، بما يساعد الطلاب على النمو الصحي السليم، وإضافة مكونات غذائية تساعد على النمو الصحيح لهذه الفئة العمرية وتصحيح سياسات التغذية الطلابية.

يذكر أن الحكومة المصرية بدأت أول ديسمبر الحالي تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية في 9 محافظات، تستهدف في مرحلتها الأولى مليونا و122 ألف طالب، في 1739 مدرسة ثانوية وتعليم فني وفندقي، بالإضافة إلى 497 معهدا أزهريا.

ومن المقرر أن تنتهي الحملة في أبريل القادم مستهدفة 3 ملايين طالب.