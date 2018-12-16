مصر تحذر من التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية 

أعربت #مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من #الضفة_الغربية.

ونوهت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت #القاهرة إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تفضي إلا لمزيد من الأوضاع المتدهورة، وتمثل تقويضاً لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام.

وأكدت الخارجية المصرية دعم مصر للرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، مشيرة إلى موقفها الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها #القدس الشرقية.

وأشارت مصر إلى أنها تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقاً من الدور الإقليمي الذي تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.