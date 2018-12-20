مصر .. ضبط خلايا إرهابية ومقتل 8 مسلحين

أعلنت السلطات المصرية الكشف عن خلايا إرهابية كانت تخطط لشن عمليات إرهابية خلال أعياد الميلاد، ومقتل 8 إرهابيين في مواجهات مع قوات الأمن.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتلقي مجموعة من عناصر حركة " #حسم" التابعة لجماعة #الإخوان تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مجموعة من الأهداف الهامة بالتزامن مع احتفال الأقباط بأعياد الميلاد.

وذكرت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات ورصد مكان تواجد أحد هؤلاء العناصر بنطاق منطقة المنيب بالجيزة أثناء توجهه لاستهداف الخدمة الأمنية المعينة على إحدى المنشآت الهامة مستقلاً دراجة بخارية، مضيفة أنه بالاقتراب منه لضبطه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بادر بإطلاق النيران على القوات، الأمر الذي دفعها للتعامل معه ومصرعه في الحال.

وأوضحت أنه بتفتيشه عُثر بحوزته على بطاقة شخصية مزورة وبندقية آلية بفحصها تبين سابقة استخدامها في العديد من الحوادث الإرهابية، مشيرة إلى أنه واستكمالاً لعمليات الملاحقة والتتبع لأعضاء تلك المجموعة الإرهابية تم تحديد أحد أوكارهم بنطاق مدينة السلام بالقاهرة وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المترددين عليه.

وأفادت #الداخلية_المصرية أن عمليات المراقبة أسفرت عن رصد تردد الإخواني الهارب إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر "مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا على الوكر، وبمحاولة ضبطه قام بإطلاق النيران على القوات فتم التعامل معه، مما أسفر عن مقتله والعثور بحوزته على بطاقة شخصية مزورة وكمية كبيرة من الطلقات من ذات العيار، كما عُثر بالوكر على عبوة ناسفة وبعض أدوات ومواد تصنيع العبوات.

وكشفت المعلومات اتخاذ مجموعة أخرى من تلك العناصر لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة وكراً لاختبائهم، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة وبمداهمتها تم ضبط 4 منهم وهم كلٍ من الإخواني صلاح الدين حامد موسى مناع مجاور، والإخوانى عمرو أيمن محمد علي، والإخواني الإرهابى محمد جمال محمد علي مصطفى، والإخواني سيد محمود عبدالغني عبدالمجيد.

وأضافت الداخلية أنه بتفتيش الشقة عُثر بداخلها على سلاح آلي، وخزينتين من ذات العيار، وفرد خرطوش محلي الصنع، ومجموعة كبيرة من الذخيرة، ومفجر، ومسامير دوائر كهربائية، وأدوات تصنيع العبوات المتفجرة، وجهاز أفوميتر، و3 طائرات ريموت كنترول صغيرة الحجم، وهيكل بدائي الصنع مثبت به 4 مواتير طائرات ريموت كنترول مشابه لطائرات التصوير عن بعد.

وأكدت التحريات تورط المتهمين المقبوض عليهم في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، فضلاً عن تلقيهم تكليفات تتسم بالسرية الشديدة من قياداتهم عبر وسائل وتطبيقات تقنية لاستهداف مجموعة من المنشآت الهامة والشخصيات الأمنية والعامة.

وأشارت الداخلية إلى رصد هروب باقي عناصر تلك المجموعة مستقلين سيارتين باتجاه طريق الجيزة الواحات، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، وتبادل إطلاق النيران معهم حال محاولة استيقافهم، مما أسفر عن مقتل 6 جارٍ تحديد هوياتهم والعثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وطبنجة، مضيفة أنه عُثر بحقيبتي السيارتين على كميات من الدوائر الكهربائية ومواد وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.