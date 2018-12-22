بـ2.5 مليون نخلة.. مصر تقيم أكبر مزرعة تمور في العالم  

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أن #مصر تسعى لإنشاء #أكبر_مزرعة_تمور في العالم.

وذكر في تصريحات له على هامش افتتاح مشاريع للتنمية الزراعية في مدينة العاشر من رمضان السبت، أنه يجري حاليا إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم تضم مليونين و500 ألف نخلة لإنتاج أجود أنواع التمور.

وقال السيسى إن المشروعات القومية الجديدة في مجال الزراعات المحمية بالعاشر من رمضان، تهدف إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وتوفر آلاف فرص العمل، مشددا على ضرورة التزام الشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالتوقيتات المحددة لها مسبقا.

من جانبه، ذكر اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش المصري، أن مصر تبني آلاف الصوب الزراعية على مساحة ٣٤ آلاف فدان، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 7100 صوبة زراعية بمدينة العاشر من رمضان وأبو سلطان ومدينة اللاهون بالفيوم.

وأضاف أمين أن المشروع سيعمل على زيادة القدرة على التخصيص الأمثل للمتاح من الأراضي التي تناسب تنفيذ المشروعات الزراعية، مؤكدا أن الصوبات الزراعية عالية التكنولوجيا توفر 80% من مياه الري، وتنتج 4 أمثال الزراعة التقليدية مما يخدم استراتيجية مصر في ترشيد المياه وإنتاج كافة المحاصيل.