قصة شارع مصري يجمع كافة مشروعات الشباب

في منطقة ألماظة شرق العاصمة المصرية، #القاهرة، يقع شارع 306، وهو شارع اختارته مصر ليجمع ويضم كافة مشروعات شبابها وتخطط لجعله أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط.

"شارع 306" هو شارع استثماري خال من السيارات، أنشأته الحكومة المصرية ليضم مطاعم شبابية وعربات متنقلة للطعام والمشروبات، ومشروعات صغيرة يدوية وتراثية، ويقع ضمن استثمارات صندوق "تحيا مصر"، من خلال إحدى الشركات التابعة لشركة "تحيا مصر القابضة للاستثمار"، الذراع الاستثمارية للصندوق، وتخطط الحكومة لتنفيذه في 150 موقعا بمحافظات مصر وسيكون خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط.

ومساء الجمعة، افتتح الشارع 3 وزراء مصريين هم: الدكتورة #سحر_نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

ويتمتع الشارع بتصميم حضاري وإطار قانوني يضمن الحفاظ علي المظهر الجمالي والقضاء على العشوائية، ويوفر مناطق للترفيه والنزهة للعائلات المصرية.

وكشفت وزيرة الاستثمار أن المشروع بداية لتطبيق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي يعد رسالة واضحة لمساندة الشباب كما أنه داعم للمستثمر الصغير.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المشروع في خلق فرص عمل للشباب والمساعدة في تقليل معدلات البطالة، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحسين دخل الأسر بالمحافظات، مؤكدا أن وزارته توفر قروضا للشباب والمرأة لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال إبراهيم كرم المدير التتفيذي لصندوق "تحيا مصر" إن مشروع شارع "306" سيحقق طفرة إيجابية لاقتصاد مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لإقامة الشارع في 150 موقعاً بمختلف أنحاء الجمهورية لمواجهة البطالة، وإحداث نقلة حضارية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.