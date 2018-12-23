حكم نهائي.. السجن 10 سنوات لبديع بأحداث بني سويف

قضت محكمة النقض في مصر بتأييد الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات بدلاً من 12 عاماً لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان في القضية المعروفة بأحداث بني سويف.

وبذلك يكون الحكم بحبس بديع نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من الثاني وحتى الخامس والثلاثين، وانقضاء الدعوى الجنائية، لأحد المتهمين لوفاته.



تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس في العام 2013 وعقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حيث شهدت محافظة بني سويف أعمال عنف وشغب وحرق وتخريب قام بها عناصر جماعة الإخوان، كما قاموا بحرق مركز شرطة ببا والشهر العقاري ومدرسة الراهبات.

وقضت محكمة جنايات بني سويف، بالسجن المؤبد لـ12 متهماً، والسجن المشدد 15 سنة لـ77 متهماً، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، وضمت قائمة المتهمين في القضية إضافة لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان كلاً من نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق إضافة لقيادات بالجماعة في بني سويف.



ووجهت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة للدولة، وترويع المواطنين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.