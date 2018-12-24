سيناء.. إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع أعياد الميلاد

أفادت مراسلة "العربية" أن قوات الأمن المصرية رفعت حالة الاستنفار الأمني بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء بحلول رأس السنة الميلادية، وقد كثفت قوات الجيش والشرطة من تواجدها على جميع مداخل ومخارج المحافظة، وذلك بنشر قوات الأمن لتأمين الميادين والمنشآت الحيوية والمهمة والكنائس.

كما أفادت مراسلتنا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، علاوة على تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين الميادين العامة والشوارع الرئيسية.

وتضمنت الإجراءات نشر قوات الأمن، وقوات التدخل السريع. كما تم الدفع بدوريات أمنية ثابتة ومتحركة على أوسع نطاق ليشمل معظم شوارع وميادين مدن المحافظة، تحسبا ﻷي عمل إرهابي.