صور المتهمين بقتل المواطن الكويتي في مصر

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جريمة مقتل المواطن الكويتي الذي عثر على جثته بمنزله بمدينة السنطة بمحافظة الغربية الجمعة الماضية.

وقالت في بيان رسمي اليوم الاثنين، إن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وقطاع الأمن العام تمكن من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة سمير فهد 54 عاما كويتي الجنسية من أم مصرية داخل شقته بقرية الجعفرية دائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثته مكبلة اليدين من الأمام بحبل ملفوف حول الرقبة.

وأضافت أنه تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من أحمد. م. أ - 28 عاما عامل بمحل بويات، وعبد اللطيف. ط. ع - 29 عاما سائق، وإبراهيم. ع. م - 29 عاما نجار محكوم عليه بالحبس في قضية تبديد، وجميعهم يقيمون بقرية الجعفرية دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أُعدت أكمنة بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم جميعا.

وذكرت الداخلية المصرية أنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة ورغبة المتهم الثالث في الانتقام منه لوجود خلافات بينهما، مشيرة إلى أن المتهمين قاموا بالتخلص من السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه في مياه النيل.

وقالت إن المتهمين أرشدوا عن المسروقات، وهي عبارة عن 2 هاتف محمول، و2 خاتم، وحافظة نقود جلد، ومبلغ مالي قدره 31 ألف جنيه، و1000 دولار، و268 دينارا كويتيا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمون على النيابة التي باشرت التحقيقات.