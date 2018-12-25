هكذا علقت رجاء الجداوي على إطراء السيسي

ليلة خاصة قضتها الفنانة المصرية #رجاء_الجداوي، بعد مشاركتها، مساء الاثنين، في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، التي شهدت تواجد الرئيس عبد الفتاح #السيسي.

ووجه الرئيس السيسي كلماته إلى الفنانة المصرية قائلا: "انتي فنانة شيك وهتفضلي طول عمرك شيك"، مضيفا "ربنا يديكي الصحة ويكرمك وهتفضلي طول عمرك شيك جدا، في كل شيء، وليس الملبس فقط".

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكدت رجاء الجداوي أنها سعيدة للغاية بسبب الكلمات التي ذكرها الرئيس في الاحتفالية، مشيرة إلى كونها خلدت إلى النوم مبكرا كي تظل في هذا الحلم الجميل.

وذكرت الفنانة المصرية أن الرئيس أراد توجيه رسالة عامة من خلال الكلمات التي ذكرها بحقها، خاصة أنه يبحث عن رؤية الأخلاق في الجميع، وكان يقصد الأخلاق الخاصة بالإنسان في كلماته.

وكشفت رجاء الجداوي عن تلقيها العديد من رسائل التهنئة والمكالمات منذ الأمس بعد حديث الرئيس، مؤكدة أنها لا تعلم كيف غادرت المسرح بعد أن استمعت إلى هذه الكلمات.

وقالت إنها حصلت على العديد من التكريمات طيلة مشوارها الفني، ولكن ما حدث مساء الاثنين كان يعادل أعلى وسام تحصل عليه طيلة مشوارها، خاصة أن الكلمات جاءت من شخص له قيمة ومكانة كبيرة وهو أب لجميع المصريين.

وكشفت رجاء الجداوي أنها حصلت على كم كبير من الطاقة الإيجابية بعد مشاهدتها الأطفال المشاركين في الاحتفالية، حيث خرجت وهي تعيد التفكير في العديد من الأمور، وتفكر في النعم التي أنعم الله بها على الجميع، والتي قد لا يشعرون بها في بعض الأحيان.

وعلقت على تأثر الرئيس السيسي حينما شاهد الأطفال على المسرح، بكون هذا الأمر الذي يخرج من شخص هو بالأساس قائد عسكري يدل على كونه إنسانا عظيما.

وأوضحت أن اجتهاد الإنسان وتفانيه في عمله وإخلاصه يمنحه المكافأة الخاصة بالتكريم، معلقة على ما شعرت به قائلة: "الكلمات دي بتطبطب على روحك".