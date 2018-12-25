السيسي: مواقف السعودية تجاه مصر مقدرة

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، بما وصفه بالمواقف المقدرة للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً تجاه مصر على جميع الأصعدة.

وقال خلال استقباله، الثلاثاء، الدكتور عبد الله بن محمد الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد البرلماني المرافق له إن هذه المواقف تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الاستراتيجي الوطيد بين الدولتين، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين الجانبين على المستوى البرلماني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الشورى السعودي، وطلب نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عبد الله الشيخ نقل إلى الرئيس السيسي تحيات العاهل السعودي وولي العهد، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب السعودي بما يجمع البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة، وحرص السعودية على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن رئيس مجلس الشورى السعودي الجهود البناءة والملموسة في مصر خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالدولة على كافة المحاور التنموية، خاصةً المحور الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية العملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية وفي شتى المجالات في مدة زمنية قياسية، مشيداً في ذات الوقت بدور مصر المركزي بالمنطقة باعتبارها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، فضلاً عن حرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.