مصرية عمرها 75 عاماً وتحصد بطولات عالمية في السباحة! 

نجوى غراب مسنة مصرية تبلغ من العمر 75 عاماً لكنها ما زالت تحتفظ بلياقتها البدنية التي أهلتها لحصد بطولات عالمية في السباحة.

قصة نجوى مليئة بالإرادة والعزيمة والتحدي، وترويها لـ"العربية.نت" وتقول إنها تعشق السباحة منذ نعومة أظفارها، وحصلت على بطولة الجمهورية في اللعبة لعمر 14 عاماً، وكان حلمها أن تمثل مصر في الأولمبياد، مشيرة إلى أنها واصلت ممارسة اللعبة حتى بلوغها سن الـ18 عاماً، وبعدها توقفت لانشغالها في الدراسة والعمل.

توقفت نجوى عن المشاركة في البطولات المحلية لكنها واظبت على التدريبات الخاصة بالسباحة، وبما لا يقل عن ساعتين في اليوم للحفاظ على لياقتها، وعقب تخرجها في كلية الآداب عملت معلمة للأدب الفرنسي، وظلت في مهنتها كمعلمة منذ عام 1970 حتى بلوغها سن التقاعد في العام 2003.

بعد تقاعدها بسنوات علمت نجوى من إحدى صديقاتها القدامى أن هناك بطولات عالمية يمكنها المشاركة فيها، وسافرت بالفعل إلى السويد للمشاركة في إحدى المسابقات العالمية وحصلت على المركز الـ 11 على العالم في العام 2010، وكانت أول بطولة عالم تلتحق بها بعد تجاوزها سن الستين، ومثلت دافعا كبيرا لها لكي تستمر في مسيرتها الرياضية.

شاركت نجوى بعد ذلك في بطولات أوروبا واشتركت عام 2011 في بطولة فرنسا، وحصلت على المركز الثاني، وتوالت البطولات حيث شاركت في بطولة العالم بكندا عام 2014، وبطولة العالم التي أقيمت في روسيا عام 2015، وحصلت فيها على 5 ميداليات والمركز الثالث، كما شاركت في بطولة العالم في أميركا في العام 2016 وحصلت على المركز الثاني و3 ميداليات مختلفة.

تستعد نجوى للالتحاق بالبطولة العالمية للسباحة بعد أيام في كوريا الجنوبية وستكون البطولة السادسة التي تشارك فيها عقب تقاعدها، وتهدف كما تقول لرفع اسم مصر في البطولات الدولية، وإثبات قدرة المرأة المصرية على المنافسة والفوز في البطولات المختلفة.