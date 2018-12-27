مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان

أكدت #مصر دعمها الكامل لأمن واستقرار #السودان ، معتبره أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال بيان مشترك صدر في ختام #الاجتماع_الرباعي بين وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم، إن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة ووشائج على كافة المستويات، مؤكدا أنه تم الاتفاق على أهمية البناء على ما اتفق عليه سابقا لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البحر الأحمر، من خلال توحيد الرؤى بين الدول المشاطئة لهذا المجرى المائي المهم، والمضي قدما في مقترحات إنشاء هياكل تجمع بين تلك الدول حفاظا على مصالحها.

وناقش الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطابقت وجهات نظرهما حولها، وتم الاتفاق على استمرار تبادل التنسيق والتأييد بينهما في كافة المحافل الدولية، وهو التنسيق الذي يعكس حجم التطابق في مصالح الدولتين، والتوافق بينهما في مواقفهما نتيجة لذلك.

واتفق الطرفان على المضي قدما في توقيع مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ووضع الوثائق الموقعة بالفعل محل التنفيذ خاصة تلك التي تم اعتمادها من جانب اللجنة المصرية السودانية المشتركة، تحقيقا لأقصى فائدة ممكنة للشعبين.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم قد استضافت، اليوم الخميس، اجتماعاً رباعياً لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في كلا البلدين لبحث سبل تطوير العلاقات.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول كافة جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة في الخرطوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أكتوبر الماضي، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين.