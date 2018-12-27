وزير خارجية مصر ومدير المخابرات للسودان لبحث العلاقات

تستضيف العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الخميس، اجتماعاً رباعياً لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في كلا البلدين، لبحث سبل تطوير العلاقات.

وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية المصري واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، اليوم الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في الاجتماع الرباعي.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضاً عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، مشيراً إلى أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على كافة المستويات، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماعات سوف تتناول كافة جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة فى الخرطوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني، عمر البشير، في أكتوبر الماضي، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين.