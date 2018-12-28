4 قتلى وجرح 12 في هجوم استهدف حافلة سياحية بالهرم

استهدف انفجار حافلة سياحية، الجمعة، في منطقة الهرم السياحية بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مقتل 3 سائحَيْن بالإضافة إلى مقتل المرشد السياحي المرافق للوفد، وجرح 12 آخرين.



وقالت مراسلة قناة "الحدث" إن الانفجار وقع في شارع المريوطية باستخدام قنبلة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الحادث، مؤكدا أن الحافلة خرجت على المسار المؤمن لها، والذي كان مقررا أن تسير فيه ولم يبلغ السائق الجهات الأمنية بهذا الخروج المفاجئ.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ونقل الضحايا للمستشفيات ومتابعة الموقف. وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المنطقة وقامت قوات المفرقعات بتمشيطها للبحث عن عبوات أخرى.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه "حوالى الساعة السادسة مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 من السائحين الفيتناميين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة وهما من المصريين، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 12 من السائحين".



وأفادت الوزارة أن السائحين كانوا في طريقهم لمنطقة الأهرامات لحضور حفل الصوت والضوء، مضيفة أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكبار معاونيه يتابعون الموقف لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.



من جانبه، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق عاجل، في الحادثة.



وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب الجيزة الكلية بالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم.



وأمر باستعجال تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفين ومعرفة سبب الوفاة، وأخذ عينات من مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار.



كما كلف النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة على مقربة من الحادث لتفريغها.



في سياق آخر أدان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر الحادث، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإجرامية تنافي كافة الشرائع السماوية، وتنتهك حرمات الله، مضيفا أن مرتكبيها مفسدون في الأرض.