قصة مرشد سياحي خطفه تفجير الهرم.. وسر رحلة تغير مسارها

ظهرت معلومات جديدة لأجهزة الأمن المصرية حول حادث تفجير حافلة السياح بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 4 وإصابة 12 آخرين.

وتبين أن سائق الحافلة والمرشد السياحي الذي قتل في الحادث، قاما بتغيير خط سير الرحلة من دون إخطار أجهزة الأمن.

كما تبين أن السياح، ووفقاً لخط سير الرحلة زاروا منطقة الأهرامات في اليوم الأول لوصولهم مصر، أي في 23 ديسمير الماضي، ولم يكن مقرراً إعادتهم لزيارة المنطقة مرة أخرى.

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وقال عبدالرزاق حسين، رئيس الشركة السياحية المنظمة للرحلة، إن سائق الحافلة والمرشد المرافق للوفد السياحي، لم يلتزما بالإخطار المرسل إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة، مضيفاً أن الإخطار المرسل تضمن زيارة المتحف المصري ومصر القديمة، ثم زيارة منطقة خان الخليلي، لكن السائق والمرشد لم يلتزما بالتعليمات.

وأوضح أن خط السير تضمن زيارة منطقة مصر القديمة، ثم خان الخليلي، لكن الرجلين قررا الذهاب مرة أخرى إلى منطقة الأهرامات، رغم أن الوفد زارها فور وصوله للقاهرة.

يذكر أن المرشد السياحي، إبراهيم حسين إبراهيم قمر، الذي قتل في الحادث، تخرج من كلية السياحة والفنادق في جامعة سيناء، يبلغ من العمر 35 عاماً.

وفي يوم الحادث، خرج إبراهيم قمر، كعادته من منزله، مودعاً أفراد أسرته وزوجته، وبعدها بساعات قليلة تعرض للحادث، وأصيب بتهتك في الطحال، وتجمع دموي في البطن وكسور متفرقة، ولفظ أنفاسه الأخيرة.