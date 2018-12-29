وفاة المعلق الرياضي المصري محمد السباعي إثر حادث سير

فارق اليوم السبت، المعلق والإعلامي الرياضي المصري #محمد_السباعي الحياة، بعد إصابته في حادث سير عندما كان يقود سيارته.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن السباعي توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.

فيما أعلنت صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك نبأ وفاته.

ونشرت الصفحة خبر الوفاة في تدوينة لأحد أصدقائه كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون يا جماعة أنا طارق النبراوي صاحب الكابتن محمد السباعي وهو توفاه الله إثر حادث أليم، الرجاء الدعاء له وسنبلغكم بموعد الجنازة".

ونشر أصدقاء الراحل تدوينات كثيرة على صفحته تؤكد وفاته.

وعمل السباعي معلقا ومقدما للبرامج الرياضية في التلفزيون المصري وقنوات فضائية أخرى.

ولمع اسم الراحل محمد السباعي في التعليق الرياضي على مباريات الدوري المصري، حيث بدأ في القناة السادسة، عام 1995، ثم انضم للشباب والرياضة عام 2000.