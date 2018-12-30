كشف أثري جديد بمصر.. توابيت وأوانٍ من عهد بسماتيك

نجحت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بموقع آثار تل الدير بمدينة دمياط في مصر في الكشف عن مجموعة من التوابيت الفخارية ذات اللون الأحمر والأسطوانية الشكل ترجع للعصر الروماني.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن بعض التوابيت المكتشفة عليها صور معالم الوجه واضحة من الأنف والفم، والبعض الآخر نقش عليه خطوط غائرة وبعض الأشكال الهندسية، كما تحتوي على بقايا لبعض الدفنات التي تميزت بوجود الكارتوناج، وهي عبارة عن طبقة الجص الأبيض كان يتم وضعها على بعض أجزاء من جسد المتوفى بعد تغليفه بالكتان.

من جانبها، قالت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إن البعثة عثرت أيضاً على العديد من بقايا الأواني الفخارية والتمائم التي يبلغ عددها أكثر من 700 تميمة متنوعة الأشكال والخامات، بعضها على هيئة الإلهه ايزيس وحورس وتاورت، وتميمة القلب، بالإضافة إلى مجموعة من الجعارين مختلفة الأحجام، والعديد من الرقائق الذهبية المختلفة، بالإضافة إلى 5 خواتم ذهبية.

في غضون ذلك، كشف رضا أبو المعاطي مدير عام الحفائر والبعثات بدمياط، أن أعمال البعثة لهذا الموسم جاءت استكمالاً لمواسم سابقة، حيث كشفت عن بقايا جبانة ترجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين في عهد الملكين بسماتيك الثاني ونفر ايب رع.

وقال سامي عيد، مدير آثار دمياط، إن الجبانة تحتوي على العديد من التوابيت الحجرية والتمائم وتمثالين من الأوشابتي مسجل عليهما اسم الملك بسماتيك الثاني، وتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير.