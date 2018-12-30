نورا أصغر موديل مصرية.. تعرض الأزياء ببراءة الأطفال

هي أصغر موديل في مصر وتقدم عروض الأزياء وسط الكبار من عارضات الأزياء، لكنها لفتت الأنظار ببراءتها وإجادتها لتقديم عروض الموضة رغم عمرها الصغير.

#نورا_عمرو طفلة مصرية تبلغ من العمر 10 سنوات في الصف الرابع الابتدائي، استطاعت أن تتفوق على نفسها في تقديم عروض الأزياء المحلية والعالمية بجمالها وحضورها المُميز، وأصبحت من مشاهير هذا المجال في مصر.

بدأت نورا كما تقول لـ"العربية.نت" عروض الأزياء منذ ثلاث سنوات عندما كانت تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث لاحظت والدتها عشقها لمجال الأزياء، ولذلك اصطحبتها لتشارك في عرض أزياء لملابس الأطفال، مضيفة أنها أجادت في تقديم العروض ولفتت انتباه الحاضرين وأبهرتهم وبعدها توالت العروض عليها.

بدأ اسم نورا يلمع ويتردد في المجال بقوة، وطلبت شركات منتجات الأطفال أن تكون عارضة لمنتجاتهم في المواسم المختلفة. وتؤكد نورا أن هذا ما أسعدها وجعلها تصر على إثبات ذاتها لكي تحقق حلمها وتصبح عارضة أزياء شهيرة في المستقبل.

وتوضح نورا أن والدتها تشجعها دائماً على التقدم في هذا المجال، وتمنحها الثقة في التعامل مع الكاميرات، ومعدات التصوير خاصة المعدات التي تكون مصدرا للتوتر.

ومن جانبها، ذكرت #هند_صبري، والدة نورا، لـ"العربية.نت"، أن ابنتها تلقت عروضا للمشاركة في أعمال فنية ومسلسلات رمضانية هذا العام، ولكنها مازالت تدرسها بعناية لاختيار الأنسب لطفلتها التي قدمت في إعلانات تلفزيونية.

وكشفت الأم أن من بين العروض المقدمة لطفلتها تقديم برنامج تلفزيوني خلال الفترة القادمة.

وتحلم "نورا" أن تكون نجمة في مجال الفن والإعلام والإعلانات، وأن تمثل مصر في مهرجانات ومسابقات دولية في مجال الأزياء، وتحصد أعتى الجوائز.

وتشدد في إصرار على أنها تستعد منذ الآن لتحقق كل طموحاتها وأحلامها في مجال عشقته منذ نعومة أظافرها.