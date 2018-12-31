ابنة بيل غيتس بالأقصر.. وتنبهر بحضارة أجداد فتى أحلامها

بعد زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضي برفقة حبيبها المصري بطل الفروسية، نايل نصار، زارت جنيفر غيتس، ابنة الملياردير الأميركي #بيل_غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى رجل في العالم مدينة الأقصر السياحية في مصر.

وتفقدت ابنه غيتس المناطق السياحية والمقاصد الأثرية بالأقصر، كما زارت المعابد والمتاحف والمناطق القديمة في المدينة، وعبرت عن إعجابها وانبهارها بالحضارة المصرية القديمة.

وفوجئ مواطنو المدينة بابنة غيتس تتجول في المناطق الأثرية بصحبة حبييها الشاب المصري ومسؤول أمني مصري سابق، مبدية لهم إعجابها بالمدينة وانبهارها بالحضارة القديمة التي كانت تقرأ عنها دون أن تشاهدها على الطبيعة.

وكان المصريون قد فوجئوا بابنة غيتس تنشر صوراً لها عبر صفحتها على #إنستغرام من القاهرة متضمنة النيل والأهرامات، وبعض الأماكن السياحية في مصر، كما نشر الشاب المصري وهو نايل نصار صورة له مع جينفر داخل أحد المطاعم الشهيرة في المعادي جنوب القاهرة.

وتزور ابنه غيتس مصر حاليا لقضاء الكريسماس وأعياد الميلاد برفقة حبيبها المصري.

وكانت صحيفة "الباريزيان" الفرنسية قد نشرت قبل أكثر من عام خبرا يفيد بقرب ارتباط جينفر غيتس بشاب مصري، خاصة بعد ظهورهما معا في عدة مناسبات، حيث ظهر الشاب المصري برفقة عائلة غيتس في مسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية في مونت كارلو بموناكو.

الشاب المصري نايل نصار من مواليد 21 يناير 1991، وولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في #الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى #كاليفورنيا في عام 2009، ويجيد 4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

درس نايل الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، وتخرج فيها في العام 2013، واعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ أن كان في الخامسة من عمره، وعلى رأسها الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه أتقن وأجاد الفروسية وفاز ببطولات عدة مثل فيها بلده مصر.